Пензенцев приглашают на цирковой фестиваль «Территория чудес»

01.09.2022 | 11:12

В воскресенье, 11 сентября, в Пензе пройдет III Межрегиональный фестиваль циркового искусства «Территория чудес».

Его организатором выступает группа компаний «Территория жизни». Пензенцы и гости города смогут провести выходной всей семьей, посмотреть выступления цирковых коллективов, поучаствовать в конкурсах, мастер-классах и розыгрыше призов.

Фестиваль циркового искусства состоится на парковой аллее жилого комплекса «Арбековская застава» (ул. 65-летия Победы, 27), которая уже стала центром притяжения для всех жителей микрорайона. Здесь регулярно проходят спортивные и развлекательные мероприятия от группы компаний «Территория жизни».

«Выступления акробатов, гимнастов, жонглеров, клоунов и фокусников создадут невероятную атмосферу чудесного праздника. На сцене выступят цирковые школы Пензы, Заречного, Ульяновской, Саратовской и Ярославской областей. Участники представят более ста номеров. Яркие костюмы, удивительные акробатические элементы никого не оставят равнодушным», - рассказал директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Почетный гость фестиваля «Территория чудес» - артист Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Анатолий Окулов, клоун Акула. Анатолий в составе жюри оценит выступления артистов, а также порадует зрителей своей шоу-программой.

На площадке будет организована большая игровая зона для детей, фуд-корт и конные прогулки. Завершится фестиваль показательными выступлениями профессионалов и праздничным фейерверком.

Программа фестиваля:

- 11:00 - торжественное открытие, выступление почетных гостей;

- 11:15-19:00 - выступления участников;

- 14:00-17:00 - мастер-классы для посетителей;

- 19:00-19:20 - подведение итогов;

- 19:20-20:00 - торжественное награждение победителей и участников;

- 20:00-21:00 - фаер-шоу, розыгрыш подарков от организаторов и партнеров, выступление профессионалов;

- 21:00 - праздничный фейерверк.

Вход свободный.

Анонсы событий можно найти в социальных сетях ГК «Территория жизни», на сайтах events.trzh.ru и территорияжизни.рф. Подробности также можно узнать по телефону единого контактного центра +7(8412) 203-000.