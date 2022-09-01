Капремонт школ по программе ЕР пройдет в 1,6 тыс. зданий

01.09.2022 | 13:06

75 регионов участвует в 2022 году в федеральной программе капитального ремонта школ. Всего в этом году будет отремонтировано 1 661 здание, напомнила координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«1 сентября откроют свои двери 1 000 школ, отремонтированных по программе капитального ремонта, разработать которую «Единой России» поручил Президент РФ. С этого года мы начали ее реализацию, и вот первый результат. Открывшиеся школы не просто обновленные крыши, окна и фасады. Это и новые возможности для детей: появляются спортивные секции, театральные кружки, комнаты для внеклассной работы. А главное - это будут современные пространства, соответствующие духу времени, запросам молодежи», - отметила она.

Все этапы работ контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы. К процессу привлечены педагоги, родители и сами школьники, сообщает сайт ЕР.

Большинство регионов уже в августе выполнили план по капремонту. В их числе - Пензенская область.

«В Сурском крае в программу вошли 23 школы. Из них 11 завершили ремонтные работы до 1 сентября. Еще одну школу - № 2 в рабочем поселке Башмаково - планируют сдать в следующем году. 8 образовательных организаций открыли свои двери для учеников», - рассказала координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» в Пензенской области Екатерина Бурматова.

Она отметила, что своевременный контроль - один из важнейших аспектов повышения качества системы образования и залог образованности подрастающего поколения граждан.

«За каждым объектом закреплен ответственный депутат, который вместе с педагогами и представителями родительской общественности выезжал на место, следил за ходом работ», - уточнила Екатерина Бурматова.

В следующем году капремонт по программе «Единой России» и Минпросвещения пройдет в 3 тысячах школ. 64% из них расположены в сельской местности и малых городах.

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент РФ Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии. Партия обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год предусмотрено 66,5 млрд рублей.