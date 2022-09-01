Абоненты «МегаФона» могут использовать бесплатного секретаря

01.09.2022 | 14:01

Абоненты «МегаФона» получили доступ к комплексному решению Агент Ева, не имеющему аналогов в России.

Это бесплатный сервис, виртуальный секретарь, который может блокировать определенные категории нежелательных вызовов и предупреждать о потенциально опасных ресурсах. В личном кабинете пользователь настраивает функционал под себя.

Агент Ева отвечает на все вызовы, сброшенные или пропущенные абонентом. Благодаря искусственному интеллекту виртуальный секретарь способна поддержать любой разговор. При важном вызове она уточнит детали и выяснит, в какое время можно перезвонить или где забрать заказ из интернет-магазина.

Если это спам-звонок, виртуальный секретарь выслушает предложение и попрощается. У Агента Евы имеется чувство юмора, поэтому она сумеет пошутить в ответ на назойливую рекламу.

Текстовая расшифровка разговора и его запись доступны в приложении «МегаФона».

Агент Ева при выявлении спамеров использует постоянно обновляющуюся базу, созданную с помощью Big Data. Если звонят с номера, которого нет в телефонной книге абонента, то виртуальный секретарь покажет визитку с категорией организации или укажет ее название.

Отдельные категории нежелательных звонков можно заблокировать в один клик, и тогда они автоматически переводятся на виртуального секретаря.

С Агентом Евой серфинг в интернете становится безопаснее. При попытке перейти по ссылке на фишинговый сайт она предупредит пользователя об опасности.

Все основные опции сервиса доступны клиентам «МегаФона» по умолчанию при подключении, но при желании можно настроить функционал. Есть возможность выбрать виртуального секретаря-«мужчину», его зовут Максим.

«Работая над Агентом Евой, мы сделали ставку на комплексное решение. Теперь это не просто виртуальный секретарь, а защитник, с которым использование мобильной связи стало удобнее и безопаснее. С развитием технологий спамеры и мошенники находят все больше способов для обхода блокировок. Мы проанализировали более 400 млн звонков, поступивших абонентам с сомнительных номеров за 10 недель, и обнаружили новую категорию спам-ботов. Они делают до пяти раз больше звонков в сутки, а один номер вместо одного-двух месяцев используют всего день. Технические возможности позволяют нам выявлять и вносить их в спам-базу максимально оперативно, защищая клиентов от нежелательных вызовов», - отметил коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.

Пилотный проект показал: чаще всего пользователи получают спам-звонки от банков (41%), коллекторов (16%), микрокредитных организаций (14%). В топ-5 антирейтинга также опросы (6%) и предложения различных услуг (5%).

Впервые «МегаФон» предложил использовать голосовой помощник группе абонентов в июле 2021-го. Такой запуск позволил учесть все потребности пользователей, максимально расширить функционал сервиса.