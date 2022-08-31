Общество

В пензенской горбольнице № 6 вновь станут делать экстренный гемодиализ

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С четверга, 1 сентября, в пензенской клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина врачи реанимации возобновят проведение экстренного гемодиализа на аппарате «искусственная почка».

За год в лечебном заведении проводится порядка 800 процедур экстренного гемодиализа. В основном они требуются пациентам нефрологического профиля, но их также назначают больным из отделений реанимации, токсикологии, хирургии.

С февраля выполнение экстренного гемодиализа было приостановлено, а нуждающихся в нем пациентов переводили в областную больницу имени Н. Н. Бурденко.

Возобновления процедуры стало возможным благодаря установке новой системы очистки воды стоимостью более 6 миллионов рублей. Эти средства были выделены из бюджета Пензенской области.

Оборудование уже запущенно в эксплуатацию. Оно включает емкость объемом 500 литров, фильтр и накопительный бак. В случае отключения воды врачи могут проводить экстренный гемодиализ на протяжении двух суток.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области, вода для манипуляций прошла проверку и является пригодной. Ее анализ ежеквартально будут осуществлять сотрудники санэпидстанции.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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