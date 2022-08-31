Полицейские рассказали, как пензенцы становятся наркокурьерами

31.08.2022 | 20:25

173 миллиона рублей подарили злоумышленникам жители области за 8 месяцев 2022 года. Самая распространенная схема обмана доверчивых граждан не отличается оригинальностью: телефонный звонок с незнакомого номера, уверенный голос сообщает, что на вас хотят оформить кредит или списать с карты деньги, но избежать проблем можно, если перевести средства на безопасный счет.

«Жители Пензы не только передают пароли к своим банковским счетам, но и сами идут в банковские учреждения, берут кредиты на свое имя и переводят денежные средства преступникам», - сообщил начальник управления уголовного розыска УМВД России по области Михаил Горбунов.

В подобной ситуации оказались супруги из Городищенского района. Они пошли на поводу у обманщиков и за несколько дней отправили на счета неизвестных больше 3 миллионов рублей.

«Я сначала не поверила, но мне сказали, что сейчас позвонит сотрудник полиции и все объяснит. И мне позвонили как будто бы из полиции, сказали, что это все правда. Потом перезвонил сотрудник банка. Я сходила, взяла кредит и перевела все деньги», - пояснила потерпевшая.

Еще один вариант обмана: злоумышленники звонят и говорят, что родственники попали в ДТП и необходимы деньги для спасения от наказания. В этом случае за средствами приходит курьер. Нередко это молодой человек или девушка, нанятые через интернет.

«Их тут же привязывают к преступной группе - они фотографируют свой паспорт, их понуждают говорить что-то, например антироссийское, чтобы впоследствии можно было ими манипулировать. И они из этой схемы не могут выпасть до того момента, когда их поймает полиция», - рассказала заместитель начальника СУ УМВД России по г. Пензе Юлия Вишнякова.

В зону риска попадают и те, кто что-либо покупает или продает посредством Всемирной паутины.

«Люди вводят свои банковские реквизиты, в том числе трехзначный код, который находится на обратной стороне банковской карты. Воспользовавшись этими персональными данными, мошенники списывают денежные средства», - предупредила заместитель начальника СУ УМВД России по области Яна Нелюбина.

Полицейские советуют: чтобы не стать жертвой обманщиков, не нужно доверять незнакомым людям, не следует разговаривать с ними по телефону, сообщать персональные данные. Необходимо помнить, что никаких «безопасных счетов» в банках не существует.