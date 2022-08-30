Общество

Пензенцы уходят на неполную занятость и берут отпуска за свой счет

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Сотрудники Пензастата проследили тенденции движения рабочей силы в регионе, сравнив показатели двух кварталов 2022 года.

В II квартале в Пензенской области были приняты на работу 12,4 тыс. человек - на 4,5% больше, чем в январе - марте.

Выбыли с предприятий региона 16,5 тыс. человек. Из них 75,1% уволились по собственному желанию, 9% - по соглашению между работником и работодателем и 1% работников - по сокращению.

В режиме неполной рабочей недели или дня по инициативе начальства трудились 45 человек (больше, чем в I квартале, на 15,4%), по соглашению между сторонами - 4 288 (рост - 17,1%).

Отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника были предоставлены 17,5 тыс. работников (в I квартале - 16,5 тыс.).

На конец июня в регионе численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше составила 611,6 тыс. человек. Среди них мужчины составляют 52,2%, женщины - 47,8%. 73,7% работающих пензенцев живут в городах, 26,3% - в сельской местности.

Средний возраст работающего населения составил у мужчин 42 года, у женщин - 43.

34,9% трудящихся имели высшее образование, 40,6% - среднее профессиональное, 20,8% - среднее общее, 3,5% - основное общее и 0,2% образования не имели.

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Гость||

вводите неполный раб день для всех летом и в период золотой осени. столько дел, природа манит

Гость||

4 дня в неделю


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