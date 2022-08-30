Общество

6 372 рубля в месяц: новым пособием воспользовались 2 600 пензячек

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В Пензенской области с 2021 года 2 600 будущих мам воспользовались мерой поддержки для семей с низким доходом, встав на учет в ранние сроки беременности.

Размер предоставляемого им ежемесячного пособия составляет 50% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе, то есть 6 372 рубля 50 копеек.

На выплату могут рассчитывать те, кто пришел в женскую консультацию при сроке от 6 до 12 недель, регулярно посещает врача в течение беременности.

При этом взрослые члены семьи должны иметь доход (или представить основания его отсутствия) такой, чтобы совокупно на каждого человека приходилось не более чем по 11 692 рубля. Еще одно условие - движимое и недвижимое имущество не может превышать предусмотренных норм.

«Подать заявление можно на портале госуслуг, через МФЦ или в клиентской службе ПФР по достижении 12 недель беременности. Первая выплата будет перечислена начиная с месяца постановки на учет, но не ранее срока 6 недель. Выплата пособия осуществляется до месяца родов либо до месяца прерывания беременности.

Средства перечисляются 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие, на счет заявительницы, указанный при обращении за выплатой. Если пособие зачисляется на карту, то она должна быть национальной платежной системы МИР», - пояснили в пресс-службе ОПФР по Пензенской области.

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Гость||

один два раза в магаз сходить и то не про всех такой подарочек

Гость||

Опять подкармливают многорожающих, не желающих работать? Вы что, про контрацепцию не слышали, или на оплодотворение только ума и хватает? Если вы нищие или полунищие, не можете достаточно заработать даже на покушать и одеться, зачем размножаетесь? Чтобы из бюджета на свое потомство ежемесячно деньги тянуть? Вырастут же из ваших детей неучи бестолковые, потому что на образование детей в ваших семьях однозначно нет средств. Хотя, если только как материал для спецопераций... там образование не требуется, государство как раз до 18 лет и откормит.


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