В Пензенской области оштрафовали директора лагеря труда и отдыха

29.08.2022 | 15:55

В Иссинском районе в лагере труда и отдыха «Возрождение», организованном на базе детско-юношеской спортивной школы, нарушалось законодательство.

Проверка выявила, что подростков допускали до работы без инструктажа по охране труда, а это запрещено.

За несоблюдение части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ директора лагеря оштрафовали на 15 000 рублей.

«Кроме того, директору лагеря внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В целом в августе в регионе продолжают работать 24 детских лагеря: загородные, труда и отдыха, пришкольные и палаточный. Всего в них отдыхают 2 802 ребенка.