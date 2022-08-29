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Общество

В Пензенской области оштрафовали директора лагеря труда и отдыха

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В Иссинском районе в лагере труда и отдыха «Возрождение», организованном на базе детско-юношеской спортивной школы, нарушалось законодательство.

Проверка выявила, что подростков допускали до работы без инструктажа по охране труда, а это запрещено.

За несоблюдение части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ директора лагеря оштрафовали на 15 000 рублей.

«Кроме того, директору лагеря внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В целом в августе в регионе продолжают работать 24 детских лагеря: загородные, труда и отдыха, пришкольные и палаточный. Всего в них отдыхают 2 802 ребенка.

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Гость||

Молодцы! Палка есть!

Гость||

Нашли крайнего?отчеты надо отправить?А то что лагерь развалился и зарплаты там нищенские это не смущает?

Гость||

ойойой какая незадачи, херню не проговорили под роспись а скорее не предложили росписаться

Имя: Гость
Комментарий:

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