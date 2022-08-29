В Пензе устроили первый в своем роде летний вечер добра

29.08.2022 | 21:26

Все больше и больше горожан стекалось на звуки живой музыки. На Олимпийской аллее прошел первый в своем роде летний вечер добра.

«Это инклюзивный концерт. Его прелесть в том, что наряду с музыкантами - здоровыми ребятами выступают ребята с инвалидностью, достаточно известные и не только в Пензе», - сообщил организатор мероприятия Кирилл Силков.

Одна из таких - Софья Бабич. Вокалу она училась сама и смогла уже многого достичь на музыкальном поприще.

«Вице-мисс международного конкурса красоты, участие в огромном количестве телепроектов, дуэты с разными знаменитостями, например с IOWA, Даной Соколовой, Риной Ортман, Сергеем Пенкиным», - рассказала певица Софья Бабич.

И хотя ее любимый жанр - джаз, в этот раз она отобрала русские песни, которые знают все.

С авторскими композициями выступил незрячий артист Владимир Дубцов. Недуг не мешает музыканту виртуозно владеть гитарой.

Приняли участие и те, кто, к сожалению, не слышит музыку, зато может ее показать.

«Когда человек глухонемой и идет фонограмма плюс, а он это все показывает на пальцах очень эмоционально», - объяснил Кирилл Силков.

Организаторы надеются, что такие мероприятия станут традиционными и их будут проводить не раз в квартал, а каждый месяц.