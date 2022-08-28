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Общество

В Пензе ускорят ремонт ливневки после возмущения горожанина

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В Пензе при въезде на Измайловский путепровод с улицы Кирова разрушается асфальт. Причина – решетка ливневой канализации, расположенная ниже уровня дорожного покрытия.

О проблеме написал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» горожанин Илья. Свои слова мужчина подкрепил фотографией.

«Проезд неудобен», - констатировал он.

На обращение отреагировал сотрудник мэрии. Он сообщил, что возможность ремонта ливневки на данном участке рассмотрят при формировании плана работ на 2024 год.

Ответ возмутил Илью.

«Каких работ на 2024 год! Здесь проезжать неудобно! Услышьте! Разрушение асфальта в этом месте!» - возмутился он.

Пензенца в итоге услышали.

«По полученной информации от сотрудника отдела организации дорожного хозяйства УЖКХ, МУП «Пензавтодор» будут проведены работы по приведению решеток в нормативное состояние. Срок выполнения данных работ - до 10 сентября 2022 года», - успокоили горожанина.

Этим летом на улице Кирова заменили асфальтовое покрытие. Общая протяженность отремонтированной дороги - около двух километров. Кроме того, специалисты занимались и решетками ливневой канализации, установив новые.

Внимательная пензячка обратила внимание, что решетки, которые оказались ненужными, в хорошем состоянии. По ее мнению, они еще могли прослужить и было лишним их заменять.

Я понимаю, если бы переделывали ливневую сеть и меняли бы маленькие на большие, но в данном случае это не поддается объяснению», - поделилась женщина мнением.

Представитель администрации объяснил ей, что «решетки установлены в соответствии с ГОСТом».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото Ильи Казакова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

возможность ремонта ливневки на данном участке рассмотрят при формировании плана работ на 2024 год.
penzainform.ru писал(a):
Срок выполнения данных работ - до 10 сентября 2022 года
Давно сложилось впечатление, что нынешняя мэрия принципиально не хочет хоть что-то делать. Даже там, где и делать-то особо нечего.

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