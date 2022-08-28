Резкий спад продаж одежды и обуви связали с желанием сэкономить

28.08.2022 | 10:55

С февраля 2022 года, с момента введения западных санкций, в России на 40,5% упали продажи одежды и обуви.

Согласно выводам экспертов, тому есть несколько причин.

Во-первых, в России приостановили работу свыше 100 международных брендов, торгующих одеждой и аксессуарами, в том числе и спортивные.

Резкое падение продаж связано и со снижающимися доходами населения. Граждане стали больше тратить на продукты и экономить на одежде и обуви или откладывать покупки, тем более что стоимость вещей повысилась.

Сокращение ассортимента привело к тому, что многие не могут приобрести нужную одежду или предпочитают донашивать старую, пишет «Газета.ru».

Ранее в Росстате подсчитали, что стоимость набора первоклассника возросла на 12-15%. Львиная доля расходов - на гардероб ребенка: за одежду и обувь придется отдать в среднем 15 000 рублей.

В Пензенской области расходы на школьников меньше, чем в целом по России (средние затраты по всем регионам составляют 22 298 рублей для мальчиков и 26 838 для девочек).