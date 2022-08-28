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Общество

Резкий спад продаж одежды и обуви связали с желанием сэкономить

Печать

С февраля 2022 года, с момента введения западных санкций, в России на 40,5% упали продажи одежды и обуви.

Согласно выводам экспертов, тому есть несколько причин.

Во-первых, в России приостановили работу свыше 100 международных брендов, торгующих одеждой и аксессуарами, в том числе и спортивные.

Резкое падение продаж связано и со снижающимися доходами населения. Граждане стали больше тратить на продукты и экономить на одежде и обуви или откладывать покупки, тем более что стоимость вещей повысилась.

Сокращение ассортимента привело к тому, что многие не могут приобрести нужную одежду или предпочитают донашивать старую, пишет «Газета.ru».

Ранее в Росстате подсчитали, что стоимость набора первоклассника возросла на 12-15%. Львиная доля расходов - на гардероб ребенка: за одежду и обувь придется отдать в среднем 15 000 рублей.

В Пензенской области расходы на школьников меньше, чем в целом по России (средние затраты по всем регионам составляют 22 298 рублей для мальчиков и 26 838 для девочек).

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Интересно , появится ли чат для адекватных родителей, которые соберут инициативную группу и прессанут чинков в купе с директорами школ вплоть до судебного процесса за незаконное требование об обязательной покупке определённого вида одежды у конкретного производителя?

Или будет бесконечно продолжаться это коррупционная вакханалия на фоне нищающих, берущих кредиты терпил?

Гость||

Ребенок в заложниках - это аргумент .

Гость||

а уж спорт инвентарь должна школа предоставлять а не родители, с какой стати я лыжи должен покупать, если вители на какойто физкультуре у ребенка по програме таое есть. да физкультура это вообще не предмет

Гость||

Гость писал(a):

за незаконное требование об обязательной покупке определённого вида одежды у конкретного производителя?
Вы же сами этого депутата выбирали который форму продает (впаривает) который год. Поскольку он дружбан бывшего губера не пора ли его погнать.......?

Гость||

Гость писал(a):

с какой стати я лыжи должен покупать
Тем более сейчас зимы вообще не лыжные. На 1-2 раза покупать? Раньше в школах лыжи были школьные. Но это в СССР, который похоронили.

Имя: Гость
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