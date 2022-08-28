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Общество

Часы «Кукушка» пока не признают объектом культурного наследия

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Жители Пензы выразили желание, чтобы часы «Кукушка» и «Глобус» признали объектами культурного наследия.

О том, когда это случится, они спросили у редакции сетевого издания «ПензаИнформ».

«В декабре 2022 года исполняется 50 лет монументу «Глобус» на площади Дружбы. Он был открыт в 1972 году к 50-й годовщине образования СССР. Башенным часам «Кукушка» осенью исполняется 48 лет. Они были открыты в 1974 году. Это известные и узнаваемые символы нашего города, неотъемлемая часть Пензы», - подчеркнул автор обращения.

Ответ дали в департаменте области по охране памятников истории и культуры.

Пензенцам объяснили, что решение о включении того или иного здания, монумента, произведения живописи, декоративно-прикладного искусства и так далее в число объектов культурного наследия происходит согласно установленному порядку.

Сначала проводятся работы по выявлению таких объектов, потом специалисты подают заявление о включении в реестр памятников истории и культуры.

«Заявления о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации объектов «Глобус», башенные часы «Кукушка» в департамент не поступали», - сообщили в учреждении.

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