В пензенском детском саду прошли соревнования на свежем воздухе

27.08.2022 | 20:30

Лето подходит к концу, и воспитанники детского сада «Машенька» возвращаются с каникул в дошкольное образовательное учреждение. Пока на улице тепло и светит солнце, для малышей устраивают различные мероприятия на свежем воздухе.

На очередных состязаниях в роли судьи выступил Карлсон. Сказочный персонаж, очень похожий на воспитателя, вместе с детьми прошел все испытания. Главное здесь - совсем не занятия спортом, а умение работать в команде.

«Для детей мы стараемся делать все в игровой форме, обязательно наряжаемся, чтобы все было красочно», - рассказала инструктор по физической культуре детского сада № 8 г. Пензы Наталья Столярова.

В конкурсе победила дружба.