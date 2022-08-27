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Общество

В Пензе еще не закончились рейды МЧС по рекам и пляжам

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Купальный сезон закончился, но жара продолжает изнурять пензенцев. Кто-то отправляется на городские пляжи, а кому-то хочется отдохнуть в уединенной обстановке, а точнее - в местах, где плавать не рекомендуется. Забота о безопасности - задача сотрудников МЧС.

«Мы общаемся с отдыхающими, предупреждаем их о мерах безопасности на водных объектах, раздаем листовки. В основном люди прислушиваются к рекомендациям», - рассказал старший государственный инспектор ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Сидоров.

Особенное внимание в ходе рейдов уделяют несовершеннолетним. Подростков привлекают «тарзанки», развешенные тут и там вдоль берега Суры. Зачастую в таких компаниях нет взрослых.

В основном инспектор управляет катером, но выходить на берег тоже приходится - чтобы провести инструктаж с отдыхающими, которые еще не успели оказаться в воде.

Такие «прогулки по воде» у сотрудников службы случаются часто. Бывает так, что купальщики остаются в живых только благодаря проходящему мимо катеру МЧС.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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