В народную программу ЕР включены предложения в сфере импортозамещения медикаментов

26.08.2022 | 17:05

Для включения в народную программу «Единой России» подготовлено 80 новых предложений. Их обсудили на заседании рабочей группы, сообщается на сайте партии.

«Все положения документа должны быть реализованы на территории народных республик, а помощь Донбассу должна стать отдельным разделом документа. Это касается и социальной помощи, и гуманитарной миссии, которую «Единая Россия» реализует с первых дней СВО. Референдум пройдет, и ни для кого сомнений быть не должно: эти территории - регионы РФ, и они имеют право быть включенными в народную программу «Единой России», - подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он также отметил, что каждый новый элемент народной программы должен получить подтверждение в бюджете на 2023-2025 годы.

По его словам, с начала действия народной программы «Единой России» построено, введено в эксплуатацию и отремонтировано более 2 000 объектов социальной инфраструктуры. Принято более 100 нормативно-правовых актов во исполнение народной программы, более 30 федеральных законов.

На заседании были выдвинуты инициативы в сфере образования: закрепить программу капремонта колледжей и техникумов по аналогии с программой капремонта школ и домов культуры, включить работу с педагогами ЛДНР и обеспечение Донбасса литературой на русском языке.

Также в народной программе предусмотрено обучение в российских образовательных организациях детей, прибывающих на территорию России из ЛДНР.

Новые положения появятся и в блоке здравоохранения народной программы. Так, предложено локализовать в РФ производство лекарственных препаратов и субстанций для них, включая оболочки, красители.

Инициативу поддержал глава комиссии «Единой России» по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его мнению, постоянным положением народной программы должно стать обеспечение лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По инициативе партии на эти цели в бюджете будет предусмотрено 10 млрд рублей.

Помимо этого, «Единая Россия» обеспечит финансирование модернизации ЖКХ в бюджете и включит ее в народную программу.

Народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%).

Депутат фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Пензенской области Алексей Марьин рассказал, что активисты и сторонники партии в регионе принимают участие в контроле за объектами, которые возводят или реконструируются в рамках народной программы.

«Особо важна реализация социально значимых проектов. В последний месяц, в преддверии Дня знаний это капремонт учебных заведений и спортивных залов, в проверке которых участвовали также представители родительской общественности», - пояснил Марьин.

Также в области успешно реализуются программы благоустройства городской среды, создания комфортных условий для отдыха граждан в городе и на селе. Учтено пожелание пензенцев внести в народную программу благоустройство дорог.