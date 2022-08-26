Территорию у дома для переселенцев в Заре благоустроят в два этапа

26.08.2022 | 09:45

На доме для переселенцев из ветхого жилья, который возводится в пензенском микрорайне Заря, готовятся монтировать крышу. Об этом в четверг, 25 августа, узнала комиссия, побывавшая на объекте.

«Строительство дома на 214 квартир идет по графику. В секциях здания ведутся монолитные работы и армирование стеновых пилонов, устанавливаются перегородки из пазогребневых плит. Продолжается монтаж вентиляционных шахт и прокладка водопровода, оконные конструкции запущены в производство», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

«Сегодня заливается последнее перекрытие, и начинается монтаж крыши. Мы уверены, что уже к концу года передадим ключи новоселам», - сообщил представитель строительной организации.

Благоустройство территории планируется начать через две недели. Одна часть работ будет выполнена сразу, другая - после демонтажа подъемного крана.

Рядом со стройплощадкой готовится участок еще под три дома, для одного из которых уже забиваются сваи. Квартиры здесь будут сдаваться с отделкой и минимальным набором сантехники.

В общей сложности в Заре будет возведено восемь домов. В них получат квартиры пензенцы, переехавшие из аварийного жилья, и дети-сироты.