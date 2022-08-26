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Общество

Депутату объяснили, почему при ремонте улиц не сменили бордюры

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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 26 августа, депутат Сергей Лукичев поинтересовался, почему при ремонте улиц Кирова и Лермонтова местами не заменены бордюры.

«Так было запланировано по проекту или это недорабока?» - задал он вопрос.

Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Павел Якунин пояснил, что дороги еще не приняты - это задача независимой организации.

«Если у вас есть замечания, мы готовы выехать на место», - предложил заммэра.

«У меня как раз нет замечаний - я выходил с инициативой не менять бордюры или делать это по мере необходимости. А в данной ситуации правильно сделали, что не поменяли, они в рабочем состоянии, но встает вопрос, как потрачены деньги», - возразил Лукичев и попросил предоставить ему финансовый отчет о проведении работ по ремонту этих улиц.

Также депутат вернулся к вопросу о том, чтобы вместо металлических конструкций вдоль дорог ставить столбики. Предложение он озвучил на заседании комиссии думы.

«Мы ставим ограждения в соответствии с регламентом и ГОСТом. Если мы установим столбики, люди обойдут их и выйдут на проезжую часть. Я работаю по предписаниям ГИБДД», - ответил Павел Якунин.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

На Лермонтова новые на новейшие уже третий раз поменяли! Какие вопросы еще у депутата?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А в данной ситуации правильно сделали, что не поменяли, они в рабочем состоянии,
И чо, не отклоняются от проектного положения? И нет сколов больше трех сантиметров?

Гость||

местный интересующийся клоун.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы ставим ограждения в соответствии с регламентом и ГОСТом. Если мы установим столбики, люди обойдут их и выйдут на проезжую часть.
А через заборчик никак не перелезть, серьезно?

Гость||

Эти ограждения только уродуют облик города.И никого они не останавливают

Гость||

С одной стороны кирова поменяли бордюры а с другой нет, зато всю неделю тарахтели отбойниками по ночам начиная с вечера и до 6 утра не давали спать(

Гость||

Жиганша одобряе

Гость||

Гость писал(а):

Эти ограждения только уродуют облик города.И никого они не останавливают

Чей это бизнес?

Гость||

Ограждения (заборчики) нужно ставить! Конечно, особо одаренных ничего не остановит, но большинство людей останавливает от выхода на проезжую часть. Даже на мысли себя ловила пару раз, вот бы срезать расстояние, а тут ограждение стоит... сразу думаю - вот молодцы что поставили!

Имя: Гость
Комментарий:

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