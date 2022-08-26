Депутату объяснили, почему при ремонте улиц не сменили бордюры

26.08.2022 | 10:40

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 26 августа, депутат Сергей Лукичев поинтересовался, почему при ремонте улиц Кирова и Лермонтова местами не заменены бордюры.

«Так было запланировано по проекту или это недорабока?» - задал он вопрос.

Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Павел Якунин пояснил, что дороги еще не приняты - это задача независимой организации.

«Если у вас есть замечания, мы готовы выехать на место», - предложил заммэра.

«У меня как раз нет замечаний - я выходил с инициативой не менять бордюры или делать это по мере необходимости. А в данной ситуации правильно сделали, что не поменяли, они в рабочем состоянии, но встает вопрос, как потрачены деньги», - возразил Лукичев и попросил предоставить ему финансовый отчет о проведении работ по ремонту этих улиц.

Также депутат вернулся к вопросу о том, чтобы вместо металлических конструкций вдоль дорог ставить столбики. Предложение он озвучил на заседании комиссии думы.

«Мы ставим ограждения в соответствии с регламентом и ГОСТом. Если мы установим столбики, люди обойдут их и выйдут на проезжую часть. Я работаю по предписаниям ГИБДД», - ответил Павел Якунин.