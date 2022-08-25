В мэрии Пензы назвали срок ликвидации ямы на ул. Суворова

25.08.2022 | 17:24

В администрации Пензы ответили на критику, высказанную жительницей областного центра.

Горожанка обратила внимание на яму в проезжей части дороги напротив ТЦ «Урицкий» (Суворова, 10).

«Все лето на этом участке проблема с ливневой канализацией. Во время дождя скапливается огромное количество воды. Сначала в ливневку просто вставили палку, так как она немного провалилась. Долгое время эта палка держалась, но после очередного дождя, когда в эту яму попали несколько машин, ею занялись рабочие. Раскопали еще больше, огородили и опять забыли. Весь август она находится в разрытом и частично огороженном состоянии», - описала ситуацию Юлия.

В администрации Пензы объяснили, что провал в месте ливневой канализации на улице Суворова образовался в этом году. Обследование коммуникаций показало, что причиной стало повреждение ливневки при прокладке кабеля в 2018-м.

«В настоящее время собственник кабеля должен выполнить работы по его переустройству для последующего проведения работ по восстановлению работоспособности ливневой канализации. Мероприятия планируется завершить до 7 сентября», - пояснили в пресс-службе мэрии.