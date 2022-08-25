Купленный пензячкой за 96 990 руб. смартфон оказался с дефектами

25.08.2022 | 11:26

Жительница Пензы вынуждена была обратиться в суд за защитой своих прав потребителя.

23 декабря 2020 года женщина купила смартфон Apple iPhonе 11 Pro 256Gb Space Gray за 96 990 рублей. Гарантийный срок еще не закончился, когда проявился недостаток гаджета - не работала основная камера.

Женщина направила претензию в адрес компании-продавца. Там порекомендовали обратиться в офис продаж и передать смартфон на проверку специалистам сервисного центра, а на просьбу провести проверку в ее присутствии ответили, что это можно сделать в Самаре.

Пензячка подала иск. Судебная экспертиза показала, что основная камера смартфона не производит фото- и видеосъемку, с фронтальной камеры не пишется видео, вспышка не включается. Причиной дефектов был назван производственный брак.

Ответчик не смог доказать, что недостатки товара возникли по вине владелицы смартфона.

В итоге суд взыскал с организации, продавшей некачественный товар, стоимость смартфона - 96 990 рублей, неустойку в размере 110 000 рублей, неустойку в размере 1% цены товара с 4 августа 2022 года до дня исполнения ответчиком решения суда, компенсацию морального вреда - 3 000 рублей, штраф - 104 995 рублей и судебные расходы.

В свою очередь, покупательница должна вернуть некачественный смартфон продавцу.

«Решение не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.