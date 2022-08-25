Общество

Банк «Кузнецкий» начал прием заявок по программе кредитования МСП

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Банк «Кузнецкий» вошел в список 48 банков-участников новой программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса Правительства РФ, Центробанка и «Корпорации МСП», которая позволит предпринимателям направить полученное финансирование на развитие бизнеса.

Компании могут оформить инвестиционные кредиты на сумму от 50 млн рублей на срок до 10 лет. В течение первых 3 лет льготного периода ставка по кредиту для среднего бизнеса составит 3%, для малого и микробизнеса - 4,5%.

В следующие 2 года ставка по кредиту будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка на дату подписания договора плюс не более чем 2,75%. Средства, полученные по льготной ставке, предприниматели смогут направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

Льготные кредиты в рамках пилотного проекта смогут получить малые и средние предприятия, работающие в сфере обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, а также транспортировки и хранения в части создания складских комплексов. Полный перечень пилотных кодов ОКВЭД размещен на сайте Минэкономразвития России.

Более подробную информацию можно получить в любом офисе банка, на сайте kuzbank.ru или по телефону 8 (800) 100-64-10 (звонок бесплатный).

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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