Общество

За 7 месяцев региональный сосудистый центр помог более чем 1 500 пациентам

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В Пензе подразделение первого регионального сосудистого центра, созданное на базе областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, в 2022 году провело уже 1 000 лечебных вмешательств.

В основном в учреждение поступают пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, мочевыделительной систем, ЛОР-органов, желудочно-кишечного тракта.

«За 7 месяцев специалисты областной больницы выполнили порядка 600 лечебных высокотехнологичных медицинских вмешательств, в том числе оперативных, не применяемых ранее, и более 1 500 - диагностических», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В дальнейшем планируется, что специалисты медучреждения внедрят в практику методы оказания помощи онкологическим пациентам.

В Пензенской области остается высокой смертность от болезней системы кровообращения. Так, в 2021 году эти недуги унесли жизни 11 700 жителей региона. От рака погибло 2 489 человек.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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