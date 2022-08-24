В Пензенской области 400 млн потратят на новую коммунальную технику

24.08.2022 | 12:50

Для закупки новой коммунальной техники муниципалитетам Пензенской области хотят направить 400 млн рублей.

Особое внимание уделят селам.

По 100 млн рублей, предположительно, получат Кузнецк и Каменка. Еще 200 млн заложено на приобретение спецтехники для других населенных пунктов области.

Закупку намерены оформить через соответствующее муниципальное бюджетное учреждение, чтобы предотвратить попадание новых машин в частные руки, сообщили в пресс-службе правительства области.

Ранее стало известно, что МУП «Зеленый город» в Кузнецке нуждается в обновлении парка коммунальной техники: большая часть машин выпущена в 80-х годах прошлого века. Также предприятию нужны пылесос и поливальные машины. Рассматривался даже вопрос о пополнении парка машинами из резерва МЧС.