Общество

В Пензенской области 400 млн потратят на новую коммунальную технику

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Для закупки новой коммунальной техники муниципалитетам Пензенской области хотят направить 400 млн рублей.

Особое внимание уделят селам.

По 100 млн рублей, предположительно, получат Кузнецк и Каменка. Еще 200 млн заложено на приобретение спецтехники для других населенных пунктов области.

Закупку намерены оформить через соответствующее муниципальное бюджетное учреждение, чтобы предотвратить попадание новых машин в частные руки, сообщили в пресс-службе правительства области.

Ранее стало известно, что МУП «Зеленый город» в Кузнецке нуждается в обновлении парка коммунальной техники: большая часть машин выпущена в 80-х годах прошлого века. Также предприятию нужны пылесос и поливальные машины. Рассматривался даже вопрос о пополнении парка машинами из резерва МЧС.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также предприятию нужны пылесос
Это камаз, который поднимает столб пыли и песка, которые потом оседают на газонах?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для закупки новой коммунальной техники муниципалитетам Пензенской области хотят направить 400 млн рублей.

Особое внимание уделят селам.

По 100 млн рублей, предположительно, получат Кузнецк и Каменка. Еще 200 млн заложено на приобретение спецтехники для других населенных пунктов области.

А сколько получит города Пенза? И что за коммунальную технику за 100 миллионов рублей собираются покупать для маленькой Каменки?

Гость||

Гость писал(a):

Это камаз, который поднимает столб пыли и песка, которые потом оседают на газонах?
Новые пылесосы столбов не поднимают. В центре Пензы такие ездят.

Гость||

Сколько млн потратят на новую коммунальную технику для Колышлея и Сердобска?

Гость||

И что за коммунальную технику за 100 миллионов рублей собираются покупать для маленькой Каменки?...Хорошо если они пять машин купят на эти сто лямов!!!Машины которые стоят три ляма они купят за 15 лямов просто!!!Да ещё на следующий год сломается...

Гость||

Гость писал(a):

А сколько получит города Пенза? И что за коммунальную технику за 100 миллионов рублей собираются покупать для маленькой Каменки?
да как обычно, пару джипов, пару камри и на остаток трактор "Беларус" с плугощеткой.

Гость||

Гость писал(a):

да как обычно, пару джипов, пару камри и на остаток трактор "Беларус" с плугощеткой.
Площадь Каменки и Кузнецка отличается в 2 раза. Но им спускают одинаково 100 миллионов рублей на коммунальную технику. Почему?

Гость||

Зачем пензенскую технику губер отдал в лднр???

Гость||

Гость писал(a):

Зачем пензенскую технику губер отдал в лднр???
Потому что в Пензе одни терпилы. Забыл? А январский снегопад 2022 года хоть помнишь? Было ЧП. Все дворники исчезли. Техники не хватало. Директора 160 УК, 284 ТСЖ, 109 ЖСК и 18 ЖК ушли на дно. Абсолютная безнаказанность и преступная халатность. И всё уже забыто.

Имя: Гость
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