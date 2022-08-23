В Пензе ответили на вопрос о доплатах учителям за ЕГЭ и ОГЭ

23.08.2022 | 09:12

Стало известно, когда пензенские педагоги получат положенные им доплаты за работу во время итоговой аттестации школьников. Тему обсудили на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Подскажите, когда заплатят учителям за работу на ЕГЭ и ОГЭ? Лето заканчивается...» - написала интернет-пользовательница в комментариях под постом главы региона.

Представители администрации Пензы ответили, что выплата денежных средств за проверку и проведение ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году начнется 30 августа.

«Уточнить информацию вы можете по телефону 34-79-02», - добавили в мэрии.

В 2022 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) проходил с 21 марта по 2 июля, основной государственный экзамен (ОГЭ) - с 21 апреля по 2 июля.