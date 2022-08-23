Общество

В Пензе ответили на вопрос о доплатах учителям за ЕГЭ и ОГЭ

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Стало известно, когда пензенские педагоги получат положенные им доплаты за работу во время итоговой аттестации школьников. Тему обсудили на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Подскажите, когда заплатят учителям за работу на ЕГЭ и ОГЭ? Лето заканчивается...» - написала интернет-пользовательница в комментариях под постом главы региона.

Представители администрации Пензы ответили, что выплата денежных средств за проверку и проведение ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году начнется 30 августа.

«Уточнить информацию вы можете по телефону 34-79-02», - добавили в мэрии.

В 2022 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) проходил с 21 марта по 2 июля, основной государственный экзамен (ОГЭ) - с 21 апреля по 2 июля.

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Гость||

Учителям платят за каждый чих,а учат детей родители и репетиторы!Родителям приходится "лезть из кожи"

Гость||

Любая работа должна быть оплачиваемая.

Гость||

Еще Сталин говорил - врачам и учителям зарплату повышать не надо, их народ прокормит. Что изменилось то ли? Только теперь некоторые официально "зарабатывают" после госработы, а другие неофициально в карман кладут в рабочее время..

Гость||

А что ж учителей не хватает?Такая хорошая профессия. Народ их кормит, учить не надо, к репетиторам ходят.Живи да радуйся, а нехватка учителей.

Имя: Гость
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