Квартиры с чистовой отделкой покупают с «МИРовой выгодой»

23.08.2022 | 14:36

Новая программа лояльности от группы компаний «Территория жизни» стартовала 10 августа, и многие жители города уже смогли ею воспользоваться. В рамках действия «МИРовой выгоды» покупатели приобретают как готовое, так и строящееся жилье.

В частности, в ЖК «Арбековская застава» предлагается большой выбор готовых квартир в сданных в эксплуатацию домах, например в доме у школы и в строениях № 15а и 15Б рядом с парковой аллеей. А те, кто хочет выгодно инвестировать, выбирают квартиры по привлекательным ценам на этапе строительства в ЖК «Лугометрия».

Программа «МИРовая выгода» действует следующим образом: покупатель просто предъявляет карту «Мир» при оформлении сделки и получает дополнительную выгоду при приобретении квартиры*. Очень важно, что условия программы суммируются с действующей акцией «Квартира дня»: таким образом увеличивается и максимальный размер выгоды.

ЖК «Арбековская застава» - динамично развивающийся микрорайон, здесь проживает много молодых семей, развита инфраструктура, в том числе транспортная, все - в шаговой доступности: магазины, прекрасная парковая аллея и пешеходный бульвар, детские сады и школа.

Главная особенность квартир в строениях № 15а и 15Б ЖК «Арбековская застава» - наличие готовой отделки. Чистовая отделка Smart Pro - это обои под покраску, натяжные потолки, плитка, ламинат, полностью укомплектованный санузел и стиральная машина.

Отдельно стоит рассказать о продуманных планировках квартир классического и евроформата. В таких квартирах нет бесполезных квадратных метров - пропорции всех помещений спроектированы для максимального комфорта жителей. Кухни - правильной квадратной формы, жилые комнаты просторны, а в коридоре есть пространство для гардероба. Окна в квартирах на 25% больше стандартного размера, что наполняет помещения светом.

Покупка квартиры с готовой отделкой в современном жилом комплексе - это еще и инвестиционно привлекательное вложение. Например, на квартиры в ЖК «Лугометрия» действует выгодное предложение в рамках акции «Квартира дня», которая суммируется с программой «МИРовая выгода». Квартиры доступны по привлекательным ценам на этапе строительства.

«Отличное предложение - двухкомнатная квартира евроформата в ЖК «Лугометрия» с чистовой отделкой «Все включено!» площадью 47,3 кв. м. Здесь есть обои под покраску, межкомнатные двери, натяжные потолки, широкоформатные окна класса А, ламинат, стиральная машина, укомплектованный санузел и дизайнерский кухонный гарнитур со встроенной техникой», - комментирует заместитель руководителя отдела продаж ГК «Территория жизни» Влада Зинина.

ЖК «Лугометрия» - уникальный для Пензы новый проект с концепцией «Жилая природа», расположенный в черте города в окружении природных ландшафтов. Проект реализуется в рамках комплексного развития территории, здесь будут 21 дом переменной этажности, собственная школа и два детских сада, ландшафтный дизайн территории, пешеходный бульвар и дворы без машин.

«Узнали с супругой о действующих предложениях на сайте «Территории жизни» - там есть вся информация об акциях, выгодных условиях покупки. Мы получили материнский капитал, и нас интересовала покупка квартиры с оформлением ипотеки. В квартирах от «Территории жизни» привлекла чистовая отделка с кухней и техникой - это экономит огромное количество времени и денег» - рассказывает покупатель Иван Нестеркин.

ГК «Территория жизни» всегда предлагает возможность выбора и оптимальные условия. Покупатель приобретает квартиру в жилом комплексе с развитой инфраструктурой и благоустроенной территорией.

Узнать подробности о новой программе лояльности и о том, как получить максимальную выгоду, можно, записавшись на консультацию и визит в офис по телефону 8 (8412) 203-000.

Кроме того, в шоурумах можно ознакомиться с вариантами планировок и отделкой. Офисы работают с 9:00 до 21:00 как в будни, так и в выходные.

Адреса офисов продаж: ул. 65-летия Победы, 29; Ульяновская ул., 91а.

*Название рекламной акции «МИРовая выгода» - всем держателям банковских карт с платежной системой «Мир» при покупке квартиры в жилом комплексе «Арбековская застава» и жилом комплексе «Лугометрия» предоставляется скидка в размере 5% стоимости приобретаемого жилья. Суммируется с акциями «Честное субсидирование», «Квартира дня». Не суммируется с акциями «Социальная программа», «Портфель выгод». Сумма выгод не может превышать 10% стоимости приобретаемой квартиры.

В ЖК «Арбековская застава» в акции участвуют строения № 15а, 15Б, расположенные по адресу: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29, 31. В ЖК «Лугометрия» в акции участвует строение № 20, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская.

Застройщик - ООО «СЗ «Лугометрия 5». Проектные декларации размещены на сайте https://наш.дом.рф. Не распространяется на покупку коммерческой недвижимости. Срок действия акции - с 10.08.2022 по 15.09.2022. Подробности - по телефону +7 (8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф.