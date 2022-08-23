74 пензенца задали вопросы о качестве и безопасности овощей и фруктов

23.08.2022 | 14:28

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области подвели итоги горячей линии по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции, которая проходила с 1 по 12 августа.

За это время по телефону к специалистам обратились 74 человека.

Чаще всего вопросы касались условий хранения овощей, фруктов и бахчевых культур, а также перечня нормативных документов и требований, которым такая продукция должна соответствовать. Эти вопросы задали 23 человека (31% всех обратившихся).

16 консультаций (21,6%) касались правила реализации, в том числе замороженной продукции. Чаще всего граждане интересовались условиями ее хранения.

10 вопросов (13,5%) были заданы на тему маркировки плодоовощной продукции, в частности о содержащейся на ней информации и действиях покупателя при ее отсутствии и при отсутствии даты изготовления.

«Письменные жалобы не поступали. Консультирование граждан продолжается», - сообщили в пресс-службе управления.