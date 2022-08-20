В Пензе отметили 5-летие полного уничтожения химоружия в России

Полковник в отставке Геннадий Саломатин принимал участие в строительстве завода в Леонидовке. Бывший главный инженер объекта стал одним из почетных гостей праздника, посвященного 30-летию Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.
«Сложно, потому что приходилось работать минимум по четыре часа в средствах защиты при достаточно высоких температурах, к тому же боеприпасы. Но, как видите, справились, причем вовремя», - отметил Геннадий Саломатин.
Утилизация прошла успешно. Помощь представителей аварийно-спасательной службы, которые круглосуточно дежурили на случай возникновения на объекте чрезвычайных ситуаций, не потребовалась.
Мероприятие посвятили и еще одному важному историческому событию: в этом году исполнилось 5 лет со дня полного уничтожения химического оружия в России. Таким образом, страна выполнила международные обязательства по конвенции о запрете боеприпасов с отравляющими веществами.
«Это позволило выйти на новый рубеж приведения в гарантийно-безопасное состояние объектов по уничтожению химического оружия после ликвидации последствий деятельности и вовлечения их в хозяйственный оборот. Поступательное развитие обеспечено совместной и кропотливой работой командования, сегодняшнего состава федерального управления, его профессионализмом, дисциплинированностью, добросовестным отношением к воинскому долгу», - сообщил заместитель начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия Владимир Мурнин.
Медалями Министерства обороны, а также юбилейными знаками наградили лучших специалистов в сфере ликвидации химоружия. Те, кто добросовестно трудился на Леонидовском заводе, удостоились благодарности губернатора области.
В Пензенской области в рамках федеральной целевой программы уничтожения запасов химического оружия было построено немало объектов социальной инфраструктуры.
Завершилось торжественное мероприятие концертом, в котором в числе прочих приняли участие военнослужащие.
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А мост ФУ БХУХО (он же Леонидовский , он же Измайловский , он же им. Капашина ) так и не достроен ! Более того ситуация идиотская т.к. даже открытую для движения основную часть моста умудрились принять без пешеходной части с ул. Тухачевского до ул. Измайлова пешеходная часть перекрыта ( а движение машин открыто) потому что на 200 м. пешеходной части забыли сделать настил , ну или просто его спёрли!