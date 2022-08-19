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Общество

В Пензенской области подсчитали расходы на сборы ребенка в школу

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Представители Пензастата рассказали, во сколько обойдутся сборы ребенка в школу в 2022 году. Стоимость базового набора первоклассника рассчитали отдельно для мальчиков и для девочек.

«В школьный гардероб мальчиков включено 17 вещей, у девочек в набор входят 22 вещи. Список канцтоваров для всех детей одинаковый и содержит 7 наименований», - уточнили в Пензастате.

Данные рассчитаны по средней стоимости товаров, зафиксированной в начале 2022-го. Сборы в школу мальчика стоят 20 754 рубля (на 15,09% больше, чем в прошлом году), 15 092 рубля из этой суммы будет потрачено на одежду и обувь. На покупку вещей для девочки придется потратить 25 622 рубля (рост составил 12,14%), в том числе 19 960 на одежду и обувь.

В Пензенской области расходы на школьников меньше, чем в целом по России (средние затраты по всем регионам составляют 22 298 рублей для мальчиков и 26 838 для девочек).

«Современная учеба не обходится без технических средств. Школьнику может понадобиться ноутбук (он обойдется в 37 524 рубля) или планшетный компьютер (13 337). Для хранения материалов пригодится и флешка. Съемный USB-носитель обойдется в 597 рублей», - добавили в Пензастате.

Кроме того, школьнику, вероятно, придется купить смартфон. Средняя цена устройств на Android в Пензенской области - 10 329 рублей.

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Гость||

Каждый день считают че дешевеет чтоли?

Гость||

Да, учеба нынче - дорогое удовольствие! Еще бы в школах учили как положено, чтобы дети могли обходиться без помощи репетиторов.

Гость||

В мои годы в школу ходили за знаниями. О репетиторах не слышами. Сейчас в школу приходят пообщаться, зная, что родители отправят к репетиторам, а там не забалушь.

Имя: Гость
Комментарий:

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