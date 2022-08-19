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Общество

Экологический вклад пользователей Авито в 2021 году вырос на треть

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Ежемесячно на плаформе Авито взаимодействуют более 55 млн человек, а число размещенных объявлений уже превысило 110 млн. Большая часть из них связана с потреблением и перепродажей товаров, что оказывает позитивный эффект на снижение нагрузки на экологию.

«Перепродажа товаров является основным источником экологического вклада нашего общества. В Авито он складывается из четырех категорий: одежда и обувь, электроника, книги, а также авто и мотоциклы, так как нам наиболее понятен жизненный цикл этих товаров и их влияние на экологию. Фактически вклад в экологию для большинства россиян начинается именно с Авито», - комментирует заместитель генерального директора Авито Иван Гуз.

Благодаря пользователям Авито в 2021 году удалось сэкономить более 1,7 млрд кг различных материалов и предотвратить создание 30 новых полигонов отходов (вклад пользователей вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом).

Сохранено 179 млн куб. м воды, что больше годового водопотребления Екатеринбурга (166 млн куб. м). Экономия 97,2 млрд кВт/ч энергии превышает годовое энергопотребления сразу трех городов: Москвы (52,6 млрд кВт/ч), Санкт-Петербурга (23,8 млрд кВт/ч) и Новосибирска (14,2 млрд кВт/ч).

Общий экологический вклад пользователей в 2021 году вырос на 33%. Благодаря сделкам на Авито сохранено 16 млн га соснового леса - это аналогично 11,6 млн га березового леса, что составляет 6,3% всех березняков России. Сокращение производства новых товаров предотвратило выброс 24 млн тонн парниковых газов - почти на 6 млн тонн больше, чем в 2020 году.

Специалисты Авито подсчитали эковклад каждого пользователя и запустили автоматический калькулятор сохраненных природных ресурсов. Уже почти 6 млн пользователей Авито отмечены специальным бейджем с указанием объема предотвращенного выброса углекислого газа и блоком с описанием конкретного экологического вклада.

«Ранее такой бейдж выдавался тем, кто хотя бы раз продавал что-то на Авито, а теперь мы присваиваем его и тем, кто хотя бы раз что-то купил с помощью платформы. Мы запустили рассылку о возможностях увеличить свой эковклад. В развитии экологической культуры пользователей помогает и Авито-доставка. На коробках мы размещаем QR-код со ссылкой на карту пунктов приема картона и другого вторсырья. Совсем скоро внутри сайта и приложения мы также будем показывать эту карту, чтобы помочь пользователям узнать, куда можно сдать ненужное на переработку», - поделился ведущий менеджер продукта по ESG-направлению в Авито Василий Лексин.

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