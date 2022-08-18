Выходные в «Территории жизни»: как совместить приятное с полезным

18.08.2022 | 10:46

Многие пензенцы задаются вопросом, как интереснее провести время с детьми в августе. Можно поиграть на детской площадке, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах или сходить в кино. «Территория жизни» предлагает совместить все это в одном месте.

В жилых комплексах застройщика реализована программа event-мероприятий, которая привлекает внимание не только жителей микрорайона.

Лето в ЖК «Арбековская застава» и ЖК «Лугометрия» - пора, насыщенная спортивными и развлекательными событиями, поучаствовать в которых приглашаются все желающие, а на самые знаковые сюда приезжают из всех районов города.

Например, многие пензенцы знают, что в ЖК «Лугометрия» сейчас проходит кинофестиваль под открытым небом «Кинометрия». Каждое воскресенье поклонники кинематографа могут свободно посетить показы в кинозале на жилой природе.

21 августа организаторы приглашают всех на очередной просмотр на площадку офиса ЖК «Лугометрия». Будут показывать фильм «Восточный ветер. Великий ураган».

Это увлекательная приключенческая лента о юности, дружбе, стойкости характера и любви к животным с успехом прошла в кинотеатрах по всему миру, получила высокие оценки и рейтинги. Трогательный фильм заинтересует и детей, и взрослых, он идеален для семейного просмотра.

Гости кинофестиваля также смогут поучаствовать в розыгрыше призов.

Много интересных событий организуется в жилом комплексе «Арбековская застава», подробное их расписание представлено на специальном портале events.trzh.ru. Например, регулярно проводятся турниры по дартсу, футболу и стритболу, танцевальные мастер-классы, фестивали красок и пенные вечеринки, конкурсы с розыгрышем призов и подарков.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоролики застройщик оперативно размещает в своих официальных аккаунтах, чтобы все желающие смогли увидеть яркие события и поделиться контентом.

«Отдельно стоит посмотреть игровое и спортивное оборудование прекрасной пешеходной аллеи жилого комплекса «Арбековская застава». Это огромные развивающие станции, горки, тренажеры для скалолазания, гамаки, качели и карусели мирового лидера Kompan. Все это современное оборудование круглосуточно доступно для всех желающих, именно это и привлекает гостей из разных районов города», - прокомментировал event-менеджер ГК «Территория жизни» Евгений Буздаков.

Многие просто слышали от знакомых об «Арбековской заставе» и приезжают посмотреть инфраструктуру, а заодно прогуляться по шоурумам, ознакомиться с образцами квартир с готовой отделкой, узнать в офисах о действующих предложениях компании. ГК «Территория жизни» регулярно информирует покупателей об актуальных акциях и программах, например о выгодных условиях на «Квартиру дня», которые суммируются с новой программой лояльности «МИРовая выгода».

Группа компаний «Территория жизни» не только создает комфортную среду для проживания, но и особую атмосферу добрососедства. Это застройщик, который всегда открыт для людей и готов делиться интересными событиями и информацией.

«Территория жизни» предлагает совместить приятное с полезным и приехать не только на мероприятие или прогулку, но и посмотреть на жилые комлексы.

Парковоя аллея в ЖК «Арбековская застава» находится по адресу: улица 65-летия Победы, 29. Площадка фестиваля «Кинометрия» - рядом с офисом продаж ЖК «Лугометрия» на Ульяновской, 91а.

Подробности об особенностях жилых комплексов и действующих предложениях компании можно узнать на официальном сайте территорияжизни.рф, а записаться на визит в шоурум и консультацию в офисы продаж - по телефону +7 (8412) 203-000.

Офисы работают с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных.