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Общество

+221: новые случаи COVID выявлены в 2 городах и 21 районе области

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В четверг, 18 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 221 случае COVID-19, подтвержденном за минувшие сутки. 31 человек госпитализирован.

Почти половина заболевших - 101 - жители Пензы. 20 случаев коронавирусной инфекции выявлено в Сердобском районе, 17 - в Кузнецком.

По 13 человек заболели в Каменском и Пензенском районах, 11 - в городе Заречном.

Однозначными числами выражено количество заболевших в Бессоновском (7), Шемышейском (6), Белинском и Никольском (по 5), Мокшанском и Тамалинском (по 4), Лопатинском (3), Колышлейском и Нижнеломовском (по 2) районах.

По 1 случаю заболевания подтверждено в Башмаковском, Бековском, Городищенском, Земетчинском, Малосердобинском, Наровчатском, Неверкинском и Сосновоборском районах.

С начала эпидемии количество случаев COVID-19 в регионе достигло 190 866. За это время выздоровело 182 910 человек, в том числе 31 выписался 17 августа. Скончалось в общей сложности 6 018 пациентов, за минувший день летальных случаев среди больных коронавирусной инфекцией не было.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

За минувший день летальных случаев среди больных коронавирусной инфекцией не было.
Это главное.

Гость||

Лобзайте грязные иконы - будут в Пензе опять "красные зоны"!

Гость||

все всё поняли - масочный режим не за горами, как и обязательная вакцинация! сначала выборы проведёте, потом начнёте за старое!

Гость||

Вы скажите, что будет вперед - выборы или маскарад?

Гость||

Всё будет как вы любите: и маскарад, и иглоукалывание жидкостью, и выборы, и штрафы за маски, и запрет работы кафе. Всё будет впереди. Наша экономика крепка, и таньки наши быстры. Сдюжим!

Гость||

Гость писал(a):

Вы скажите, что будет вперед - выборы или маскарад?
Выборы потом маскарад

Имя: Гость
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