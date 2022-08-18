+221: новые случаи COVID выявлены в 2 городах и 21 районе области

В четверг, 18 августа, региональный оперативный штаб сообщил о 221 случае COVID-19, подтвержденном за минувшие сутки. 31 человек госпитализирован.
Почти половина заболевших - 101 - жители Пензы. 20 случаев коронавирусной инфекции выявлено в Сердобском районе, 17 - в Кузнецком.
По 13 человек заболели в Каменском и Пензенском районах, 11 - в городе Заречном.
Однозначными числами выражено количество заболевших в Бессоновском (7), Шемышейском (6), Белинском и Никольском (по 5), Мокшанском и Тамалинском (по 4), Лопатинском (3), Колышлейском и Нижнеломовском (по 2) районах.
По 1 случаю заболевания подтверждено в Башмаковском, Бековском, Городищенском, Земетчинском, Малосердобинском, Наровчатском, Неверкинском и Сосновоборском районах.
С начала эпидемии количество случаев COVID-19 в регионе достигло 190 866. За это время выздоровело 182 910 человек, в том числе 31 выписался 17 августа. Скончалось в общей сложности 6 018 пациентов, за минувший день летальных случаев среди больных коронавирусной инфекцией не было.
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