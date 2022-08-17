Расходы пензенской казны вырастут более чем на 425 млн рублей

Депутаты городской думы ищут способ выделить муниципальному бюджетному предприятию «Пензавтодор» более 150 миллионов рублей, при этом не нарушив действующее законодательство. У предшественника организации, отвечающей за дороги, мосты и путепроводы, образовалась кредиторская задолженность, которую теперь надо как-то погасить.
«Если не выделять субсидию на иные цели данному бюджетному учреждению, учреждение не сможет работать, пойдут суды. И на трату денежных средств, которые мы выделяем на муниципальные задания, учреждение не имеет права. Это нецелевое использование денежных средств, и в таких размерах - уже уголовная ответственность», - заявила начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина.
«Задача администрации поставлена - внести соответствующие изменения в нормативные документы и согласовать их с прокуратурой. Эту задачу надо решать, а к сессии посмотрим, как она будет решена, и там уже будем принимать решения. Хотелось бы, чтобы не было необходимости нам идти на нарушения», - подчеркнул глава города Пензы Владимир Мутовкин.
Участники очередного заседания постоянной комиссии Пензенской городской думы по бюджету и экономике обсуждали и другие расходы и доходы. По словам начальника городского финансового управления, в связи с изменениями объема безвозмездных поступлений целевого характера траты казны вырастут на сумму свыше 425 миллионов рублей.
«Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 257 миллионов 378 тысяч рублей, из которых 4 миллиона 587 рублей - это неналоговые доходы и 252 миллиона 791 тысяча - это безвозмездные поступления», - пояснила Ольга Завьялкина.
Часть статьи расходов связана с реализацией на территории муниципального образования национальных проектов, финансируемых из федерального, областного и городского бюджетов. О том, как программы выполняются в городе на Суре, перед депутатами отчитался заместитель главы администрации Пензы Роман Поликарпов.
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А на подшефную область,это другая статья расходов?