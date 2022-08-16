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Общество

В связи с жарой «РКС-Пенза» усилит контроль качества питьевой воды

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В Пензенской области сезон массового цветения водоемов длится с середины июля до середины августа. За периодом интенсивного развития планктона следует его отмирание.

2022 год характеризуется достаточно жарким летом, что не может не сказаться на интенсивности цветения Пензенского водохранилища и изменении органолептических свойств воды.

Горводоканал готов к развитию подобной ситуации и уже сейчас принял ряд мер по недопущению подачи населению питьевой воды несоответствующего качества.

Так, с середины июня усилен лабораторный контроль качества питьевой воды на всех стадиях очистки, а также перед подачей воды в разводящую сеть и непосредственно в местах водозабора.

В случае прихода на сооружения аномального количества планктона будет сокращен фильтроцикл, то есть увеличены частота промывок скорых фильтров очистных сооружений водопровода и частота сброса осадочного слоя отстойников. Такая мера позволит снизить вероятность ухудшения органолептических свойств питьевой воды.

При превышении предельных показателей содержания планктона запустят в работу барабанные микрофильтры. Их использование дает возможность практически вдвое снизить количество планктона, приходящего на очистные сооружения водопровода.

Специалисты «РКС-Пенза» на постоянной основе производят пробное коагулирование, на основании которого возможно оперативно регулировать дозы реагентов. В настоящее время на сооружениях водоподготовки имеется достаточный их запас для обеспечения водоснабжения города при повышенных дозах.

Стоит отметить, что в 2021 году «РКС-Пенза» и региональное министерство лесного хозяйства совместно реализовали первые мероприятия по зарыблению водохранилища, что должно положительно сказаться на качестве экосистемы водоема и, как следствие, на качестве исходной воды, поступающей в водозабор.

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