В Пензенской области 7 500 детей нуждаются в школьных вещах

15.08.2022 | 18:55

7 500 школьников в Пензенской области нуждается в том, чтобы им помогли собраться к новому учебному году, - это ребята из многодетных семей или попавших в трудную жизненную ситуацию. Либо поддержка необходима родителям, воспитывающим ребенка-инвалида.

Нужны ранцы, канцтовары, спортивная одежда и обувь. Сообща принять участие в такой акции решили и региональные национально-культурные автономии. Представители общин собрались, чтобы обсудить, какой вклад они все вместе могут внести в единое доброе дело.

«На мой взгляд, участие в различных акциях представителей разных национальностей, руководителей национально-культурных автономий значимо. Мы тем самым показываем, что люди независимо от национальности и вероисповедования поддерживают ту или иную акцию, в данном случае - акцию «Собери ребенка в школу», - рассказал председатель татарской национально-культурной автономии области Жиганша Туктаров.

«Старшее поколение несет ответственность за будущее детей и внуков. Что мы оставим после себя - мир, любовь или ненависть?» - подчеркнул председатель Пензенской регионального отделения Союза армян России Сенник Саакян.

Как только будет собрана посильная помощь от национально-культурных автономий, ее тут же передадут адресатам. Список школьников уже составлен. Акция продлится до 29 августа.

«Прежде всего нам хотелось бы, чтобы такую благотворительную помощь оказали неравнодушные граждане, организации. Мы обращаемся и в адрес государственных организаций, и к бизнесу», - сообщила начальник отдела министерства труда, соцзащиты и демографии области Наталья Брыкина.

Привезти все необходимое можно в городской комплексный центр срочной социальной помощи населению.