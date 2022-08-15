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Общество

В Пензенской области 7 500 детей нуждаются в школьных вещах

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7 500 школьников в Пензенской области нуждается в том, чтобы им помогли собраться к новому учебному году, - это ребята из многодетных семей или попавших в трудную жизненную ситуацию. Либо поддержка необходима родителям, воспитывающим ребенка-инвалида.

Нужны ранцы, канцтовары, спортивная одежда и обувь. Сообща принять участие в такой акции решили и региональные национально-культурные автономии. Представители общин собрались, чтобы обсудить, какой вклад они все вместе могут внести в единое доброе дело.

«На мой взгляд, участие в различных акциях представителей разных национальностей, руководителей национально-культурных автономий значимо. Мы тем самым показываем, что люди независимо от национальности и вероисповедования поддерживают ту или иную акцию, в данном случае - акцию «Собери ребенка в школу», - рассказал председатель татарской национально-культурной автономии области Жиганша Туктаров.

«Старшее поколение несет ответственность за будущее детей и внуков. Что мы оставим после себя - мир, любовь или ненависть?» - подчеркнул председатель Пензенской регионального отделения Союза армян России Сенник Саакян.

Как только будет собрана посильная помощь от национально-культурных автономий, ее тут же передадут адресатам. Список школьников уже составлен. Акция продлится до 29 августа.

«Прежде всего нам хотелось бы, чтобы такую благотворительную помощь оказали неравнодушные граждане, организации. Мы обращаемся и в адрес государственных организаций, и к бизнесу», - сообщила начальник отдела министерства труда, соцзащиты и демографии области Наталья Брыкина.

Привезти все необходимое можно в городской комплексный центр срочной социальной помощи населению.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

В Пензенской области 7 500 детей нуждаются в школьных вещах

.....................................................

А Единая Россия не желает помочь нуждающимся детям Поволжья?

Гость||

депутатики, чинуши и правители ВАМ плодят будущх холопов вот и РАСКОШЕЛЬТЕСЬ, помогите электорату нищему!

Гость||

Ну где вы хаятели СССР? Было в союзе, при ненавистном вам Брежневе такое?Чтоб ребёнка в школу собирать с миру по нитке!А сам Саакян как думает, что мы оставим? Как при нищенской пенсии помочь в школу собрать,в кредит лезть? Так и кредит то не дадут!

Гость||

Не стыдно председателям автономий собирать деньги школьникам? Кормятся от власти и при этом еще делают благородное лицо. А почему не

создать рабочие места родителям чтобы они сами их собирали в школу?

Гость||

Все помнят как на мечеть собирал

Гость||

А что с банком " тарханы " случилось. Хотелось бы послушать Сеника Варшамовича.

Гость||

Гость писал(а):

> Ну где вы хаятели СССР? Было в союзе, при ненавистном вам Брежневе

> такое?Чтоб ребёнка в школу собирать с миру по нитке!А сам Саакян как

> думает, что мы оставим? Как при нищенской пенсии помочь в школу собрать,в

> кредит лезть? Так и кредит то не дадут!

Все с коммуняк и началось. Выпилили весь цвет русской нации. Почти у каждого в семье сосланные в Сибирь , кто работал больше всех. Закат СССР был неминуем.

Имя: Гость
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