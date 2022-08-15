Пика заболеваемости COVID среди пензенцев ждут после 10 сентября

Система здравоохранения Пензенской области готова к новому росту заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 15 августа, сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.
Уже готов план развертывания дополнительных коек в больницах и усиления амбулаторного звена в поликлиниках.
Пик заболеваемости ожидается во второй декаде сентября.
«Штамм не новый. Сейчас циркулируют две разновидности «омикрона»: одна из них - «кентавр», циркулирует и дельта-штамм («дельтакрон» - объединенные «омикрон» и «дельта» - Прим. ред.)», - пояснила Марина Воробьева.
Она рассказала, что пока, как правило, заболевание протекает в легкой форме, пациент получает амбулаторное лечение. Оно остается опасным для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.
Инкубационный период коронавируса составляет на данный момент около семи дней. Среди симптомов - кашель, насморк, головная боль, повышение температуры.
Воробьева посоветовала жителям региона мыть руки и лицо, использовать маску в общественных местах и по возможности избегать их посещения. Также важно вспомнить и о соблюдении социальной дистанции.
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