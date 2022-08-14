В РПН сообщили, введут ли новые ограничения из-за волны COVID

14.08.2022 | 10:01

В Пензенской области, как и в других регионах РФ, наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом. Жителям рекомендуют прививаться и соблюдать противоэпидемические правила.

На данный момент ситуация с распространением инфекции не считается критической, поэтому вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне не планируется. Об этом ria.ru сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалисты связывают новую волну коронавируса с распространением появившихся вариантов штамма омикрон.

«Но даже сейчас суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года», - отмечает издание.

В Пензенской области суточное число заразившихся стало расти с конца июля, 12 августа оно превысило 100. Пока в регионе не действует масочный режим, снято большинство ограничений, в том числе необходимость предъявлять QR-кoд при посещении ряда предприятий, а также замерять температуру на входе в школы, детские сады, торговые центры.