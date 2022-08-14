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Общество

В РПН сообщили, введут ли новые ограничения из-за волны COVID

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В Пензенской области, как и в других регионах РФ, наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом. Жителям рекомендуют прививаться и соблюдать противоэпидемические правила.

На данный момент ситуация с распространением инфекции не считается критической, поэтому вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне не планируется. Об этом ria.ru сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалисты связывают новую волну коронавируса с распространением появившихся вариантов штамма омикрон.

«Но даже сейчас суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года», - отмечает издание.

В Пензенской области суточное число заразившихся стало расти с конца июля, 12 августа оно превысило 100. Пока в регионе не действует масочный режим, снято большинство ограничений, в том числе необходимость предъявлять QR-кoд при посещении ряда предприятий, а также замерять температуру на входе в школы, детские сады, торговые центры.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Главное не запрещать ярмаки церковные...

Гость||

Спасы толпами отпразднуем, ну а уж к сентябрьским выборам гайки-то и закрутим

Гость||

Готовьте пеньки для голосования.

Гость||

"Жителям рекомендуют прививаться"

ради этого все и замутили

Гость||

народец хилый и гнилой, это же умудриться надо летом, в жару заболеть, ужас

Гость||

Главное - не забывать статью на ПИ, в которой рассказали, что срок годности вакцин продлен)))

Гость||

Рпц - главный разносчики заразы.

Собирают больных пенсионеров в закрытых помещениях, и паразитируют на страхе смерти

Гость||

Если говорят, что не планируется говнотряпочный режим, значит точно введут

Гость||

Граждане, если решили прививаться перед уколом просите предъявить ампулу с вакциной и проверьте срок годности. Знакомый из Москвы рассказал, как он привился а потом спросил ампулу, а там срок годности май 22 г. Впаривают, что залежалось. Скандал был большой, стали мямлить, что есть разрешение из Депздрава о продлении срока и т.д.

Гость||

Опять холопов ограничивать в свободе будут!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пока в регионе не действует масочный режим
Что значит пока?

Имя: Гость
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