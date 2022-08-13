У стелы в сквере «40 лет Победы» проводят экскурсии для школьников

13.08.2022 | 17:55

Теперь о подвигах труженников тыла во время Великой Отечественной войны можно узнать гораздо больше. На базе первой городской библиотеки открылось экскурсионное бюро «Гостеприимная Пенза».

У стелы «Город трудовой доблести» гид рассказал собравшимся о предприятиях, которые внесли особый вклад в достижение победы.

«Много приходит сюда не только жителей Пензы, но и гостей. Всем очень нравится. А мы гордимся своим городом», - высказалась пензячка Ольга Петяева.

В конкурсе социально значимых проектов организаторы заручились поддержкой администрации города и выиграли грант. Цель экскурсии - привить юным жителям областного центра любовь к малой родине. Так что особо желанные посетители - школьники.

«У которых должно быть воспитано чувство патриотизма. Мы считаем, что прививать чувство патриотизма нужно с младых ногтей», - отметила заведующая городской библиотекой № 1 Наталья Старостина.

Помимо этого памятника, экскурсии проводят и у мемориального комплекса «Разорванная звезда».