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Общество

У стелы в сквере «40 лет Победы» проводят экскурсии для школьников

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Теперь о подвигах труженников тыла во время Великой Отечественной войны можно узнать гораздо больше. На базе первой городской библиотеки открылось экскурсионное бюро «Гостеприимная Пенза».

У стелы «Город трудовой доблести» гид рассказал собравшимся о предприятиях, которые внесли особый вклад в достижение победы.

«Много приходит сюда не только жителей Пензы, но и гостей. Всем очень нравится. А мы гордимся своим городом», - высказалась пензячка Ольга Петяева.

В конкурсе социально значимых проектов организаторы заручились поддержкой администрации города и выиграли грант. Цель экскурсии - привить юным жителям областного центра любовь к малой родине. Так что особо желанные посетители - школьники.

«У которых должно быть воспитано чувство патриотизма. Мы считаем, что прививать чувство патриотизма нужно с младых ногтей», - отметила заведующая городской библиотекой № 1 Наталья Старостина.

Помимо этого памятника, экскурсии проводят и у мемориального комплекса «Разорванная звезда».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Жукова
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Гость||

А к стеле Героям ВОВ и Труда на Советской площади,которую наконец привели в порядок ,будут приводить школьников?

Гость||

Чувства чаго, чаго я не понял?

Когда я прохожу на Ж/Д вокзал через сквер пограничникам, у меня другие чувства возиникают.

ЛИЦЕМЕРЫ.

Гость||

Когда СЛУГИ НАРОДА начнут думать о ещё живых жителях России.

Гость||

Название этой стеле "Кол едрастам".Там рассказывают, как эти преступники уничтожили народные заводы и фабрики,ковавшие победу.

Гость||

Это где чернозем об ступенки стирают?

Гость||

Хочу, чтобы каждый день про войну кругом и рядом!

Гость||

да никто не ходит на эти выселки, там уж город заканчивается, так, детишек пригнали для показухи разок и баблишко пильнули, больше ничего, тьфу, позор один, предприятия эти уже разрушены, а они детям лапшу вешают!

У на вся семья, начиная с дедов работала на Эре, тренажеры самолетов делали, а сейчас там мертвая зона и дети с внуками это видят, так что вранье чинух не оч прокатывает, тьфу!

трудовая доблесть в прошлом, сечас все хотят в чинуши пролезть, к кормушке, жировать там без труда.

Гость||

А там благоустройство так и не доделали а экскурсии уже водят?Кроме мемориалов больше некуда повести?

Имя: Гость
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