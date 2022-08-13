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Общество

Дорогу у дома № 2 на ул. Лядова не ремонтировали 35 лет

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Автомобилисты буквально крадутся по дороге, которая ведет к дому № 2 на улице Лядова. Иначе можно повредить подвеску или колеса - такие там ямы.

По словам местных жителей, проезжая часть давно в плохом состоянии. Асфальт не меняли здесь с момента застройки микрорайона, а это порядка 35 лет.

«Проблемы большие с придворовыми дорогами. Разбитые, ямы большие, невозможно здесь ездить», - пожаловалась местная жительница Любовь Владимировна.

Сейчас, летом, хотя бы видны ямы, а в межсезонье всегда стоит вода, автомобилисты едут наугад, попадают колесами в выбоины, окатывают прохожих.

«Здесь надо делать ливневку, чтобы вода стекала. Осенью вода скапливается, зимой замерзает, асфальт расширяется, а по весне камешками разлетается», - объяснил горожанин Геннадий причины разрушения дороги.

Даже живущие в других домах люди жалуются на состояние дороги, ведь ей пользуются многие.

«Дорога здесь плохая, отвратительная. Сколько я здесь хожу, здесь такая дорога. Она давно износилась, и никто ничего не делает», - высказалась горожанка.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Че за хрень? Почему город темныйй?

Гость||

И что? Жители сами голосовали за это. Что не так?

Гость||

А кто им должен сделать? Наверное надо самим жителям поднять мягкое место с дивана, провести собрание и в управляйку! Под лежачий камень вода не течет. А 11 канал ещё никому асфальт не положил )))

Гость||

Эта часть дороги принадлежит городу и ремонтировать ее можно в рамках программ по благоустройству. А там живут наркоманы и алкаши которые не будут голосовать, даже для себя. Придурки.

Гость||

Листьями ямы закидайте,я где то читал.

Гость||

если в ямах листья,то в голове точно опилки.....

Гость||

Ну 35 лет это не срок. Во других странах асфальт меняют через 50 лет.

А унас все самое лучшее в мире поэтому смена асфалта произойдет через 150 лет.

Надейтесь и ждите!!!

Дмитрий Н. Мотовилов||

15 лет назад нашёл на вполне проезжей части ул. Попова

туристический S-крючок, который обронил на лыжной

прогулке лет за 20 до того.

А вот после нынешних ремонтов и уборок нет уже

ни проезжей части, ни

находок...

Гость||

Спасибо едру и еще 50 лет не будут ремонтировать,но по отчетам все сделано.Вы там держитесь

Имя: Гость
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