Дорогу у дома № 2 на ул. Лядова не ремонтировали 35 лет

13.08.2022 | 19:40

Автомобилисты буквально крадутся по дороге, которая ведет к дому № 2 на улице Лядова. Иначе можно повредить подвеску или колеса - такие там ямы.

По словам местных жителей, проезжая часть давно в плохом состоянии. Асфальт не меняли здесь с момента застройки микрорайона, а это порядка 35 лет.

«Проблемы большие с придворовыми дорогами. Разбитые, ямы большие, невозможно здесь ездить», - пожаловалась местная жительница Любовь Владимировна.

Сейчас, летом, хотя бы видны ямы, а в межсезонье всегда стоит вода, автомобилисты едут наугад, попадают колесами в выбоины, окатывают прохожих.

«Здесь надо делать ливневку, чтобы вода стекала. Осенью вода скапливается, зимой замерзает, асфальт расширяется, а по весне камешками разлетается», - объяснил горожанин Геннадий причины разрушения дороги.

Даже живущие в других домах люди жалуются на состояние дороги, ведь ей пользуются многие.

«Дорога здесь плохая, отвратительная. Сколько я здесь хожу, здесь такая дорога. Она давно износилась, и никто ничего не делает», - высказалась горожанка.