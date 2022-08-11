В Пензе и двух районах выявлено еще 13 случаев клещевого боррелиоза

11.08.2022 | 17:22

В течение минувшей недели в Пензенской области за помощью к медикам обратились 50 человек, укушенных клещами, в том числе 11 детей. Для сравнения: неделей раньше пострадавших было 66, среди них 21 ребенок.

Данные на четверг, 11 августа, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности клещей от их укусов пострадали 1 178 человек, в том числе 469 детей.

В лабораториях за неделю исследовали 51 снятого с людей членистоногого, в 13 из них нашли возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

Всего с начала сезона проведено 1 153 исследования, в 202 кровососах (17,5%) оказались боррелии.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что в июле выявлены новые случаи боррелиоза: если за первые шесть месяцев их было 19 (1 - в Наровчатском районе, 2 - в Пензенском, 16 - в областном центре), то за июль заболевание подтвердилось еще у 13 человек (по одному в Башмаковском и Мокшанском районах и 11 - в Пензе).

Таким образом, за период с января по июль в регионе зарегистрировано 32 случая болезни Лайма - так еще называют боррелиоз.

Специалисты призывают жителей области соблюдать правила ношения одежды и применять акарицидные средства и репелленты на заклещенных территориях.