Общество

Пензячка решила в 4-й раз устроить личную жизнь и бросила ребенка

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В Пензенской области бабушка пытается отстоять право своего четырехлетнего внука на безопасность жизни и здоровья.

24-летняя мать малыша решила в четвертый раз попытать счастья и устроить личную жизнь. Во время своих похождений ребенка она надолго оставляет с прабабушкой, которая в силу возраста и состояния здоровья не может обеспечить должный контроль за мальчиком.

В результате малыш оказывается практически без присмотра.

Старший сын женщины от первого брака уже живет с бабушкой. На дочь последняя не надеется, поэтому обратилась к детскому омбудсмену Елене Столяровой за помощью в передаче под опеку и младшего внука.

Уполномоченный по правам ребенка уточнила, что обращение поступило в течение последних суток. Елена Столярова в срочном порядке направила его в органы опеки для принятия решения.

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Гость||

Молодец,Столярова!

Гость||

Мать героиня так то!

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