На колокольне Спасского собора в Пензе закрепили еще 7 колоколов

11.08.2022 | 11:20

В Пензе на колокольне Спасского кафедрального собора установили ручную систему управления. Работу выполнили представители московского колокололитейного завода. На нее ушло четыре дня.

Перед установкой новой системы управления мастера подняли и закрепили на колокольне дополнительно семь колоколов, которые ранее не были задействованы.

Это зазвонные и средние колокола весом 140, 80, 35, 18, 12, 8 и 4 килограмма. Сейчас в общей сложности на колокольне установлено 13 колоколов.

Классическая система управления находится на помосте звонаря, где размещаются педали для благовестников и столбик для подзвонных колоколов.

«Переоборудование колокольни было организовано в рамках подготовки к III Международному межъепархиальному фестивалю колокольного звона «Нести благую весть». Он состоится 14 августа - в день престольного праздника Спасского кафедрального собора на Соборной площади города Пензы. Начало в 13:30», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.