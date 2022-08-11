На колокольне Спасского собора в Пензе закрепили еще 7 колоколов

В Пензе на колокольне Спасского кафедрального собора установили ручную систему управления. Работу выполнили представители московского колокололитейного завода. На нее ушло четыре дня.
Перед установкой новой системы управления мастера подняли и закрепили на колокольне дополнительно семь колоколов, которые ранее не были задействованы.
Это зазвонные и средние колокола весом 140, 80, 35, 18, 12, 8 и 4 килограмма. Сейчас в общей сложности на колокольне установлено 13 колоколов.
Классическая система управления находится на помосте звонаря, где размещаются педали для благовестников и столбик для подзвонных колоколов.
«Переоборудование колокольни было организовано в рамках подготовки к III Международному межъепархиальному фестивалю колокольного звона «Нести благую весть». Он состоится 14 августа - в день престольного праздника Спасского кафедрального собора на Соборной площади города Пензы. Начало в 13:30», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.
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