К началу сентября на улице Рябова откроют для движения часть дороги

11.08.2022 | 18:13

Представитель подрядной организации Леонид Кидяров доложил о проделанной работе на участке дороги на улице Рябова. Его протяженность 240 метров. Планируют, что к началу сентября, когда поверх щебня уложат нижний слой асфальта, отрезок пути откроют для движения.

Общая протяженность дороги на улице Рябова почти два километра. Сумма контракта - более 300 миллионов рублей. К ремонту проезжей части приступили весной 2022-го, в мае перекрыли первый участок. Поэтапно выполняют работы.

«Проводится в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Срок реализации проекта - июль 2023 года. Вся дорога подразумевает собой строительство двухполосной дороги нормативной ширины, строительство тротуаров с двух сторон, сетей уличного освещения», - сообщил и. о. начальника Управления капитального строительства г. Пензы Вадим Астафьев.

Оформленных пешеходных дорожек на улице не было никогда. Две полосы проезжей части не соответствовали нормативам, существовала проблема и с водоотведением. Обо всем этом автомобилисты забудут после того, как ремонт на Рябова завершится.