Общество

В сводку по COVID-19 вошли Пенза, Заречный и 14 районов

Печать
Telegram

Коронавирус диагностирован еще у 74 жителей Пензенской области. Об этом в среду, 10 августа, сообщил региональный оперативный штаб.

Больше всего инфицированных, как обычно, зафиксировано в Пензе - 39, по 5 - в городе Заречном и Сердобском районе, по 4 - в Бессоновском и Кузнецком районах, 3 - в Иссинском, по 2 - в Белинском, Башмаковском, Нижнеломовском и Пензенском.

Единичные случаи выявлены в Бековском, Неверкинском, Никольском, Пачелмском, Сосновоборском и Тамалинском районах.

В течение минувших суток госпитализация потребовалась 15 жителям региона с коронавирусом.

«9 августа выздоровевших 24 человека. Итого выздоровевших - 182 707. Умерших - 2 (6 009).

Случаев подтвержденной COVID - 189 765», - добавили в оперштабе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте