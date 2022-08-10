В сводку по COVID-19 вошли Пенза, Заречный и 14 районов

10.08.2022 | 13:19

Коронавирус диагностирован еще у 74 жителей Пензенской области. Об этом в среду, 10 августа, сообщил региональный оперативный штаб.

Больше всего инфицированных, как обычно, зафиксировано в Пензе - 39, по 5 - в городе Заречном и Сердобском районе, по 4 - в Бессоновском и Кузнецком районах, 3 - в Иссинском, по 2 - в Белинском, Башмаковском, Нижнеломовском и Пензенском.

Единичные случаи выявлены в Бековском, Неверкинском, Никольском, Пачелмском, Сосновоборском и Тамалинском районах.

В течение минувших суток госпитализация потребовалась 15 жителям региона с коронавирусом.

«9 августа выздоровевших 24 человека. Итого выздоровевших - 182 707. Умерших - 2 (6 009).

Случаев подтвержденной COVID - 189 765», - добавили в оперштабе.