В МЧС рассказали, как не взорваться при просушке погреба

10.08.2022 | 16:58

Пензенские спасатели предостерегают владельцев погребов от использования открытого огня для их просушки и дезинфекции перед укладкой урожая на хранение.

Бывает, что жители области разводят пламя в ведрах, ваннах и других емкостях либо прямо на земляном полу погреба.

«Даже использование тлеющих опилок и другого горючего материала часто приводит к уничтожению погреба вместе с надземными постройками. Это происходит из-за того, что граждане, закрыв погреб, оставляют процесс сушки на долгое время без присмотра», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Также спасатели напоминают, что использование природного сжиженного газа для просушки погребов может привести к травмам, ожогам, повреждению органов дыхания и даже к летальному исходу.

Опасно, к примеру, использование газовой горелки. Газ может утечь через узлы горелки и скопиться в погребе. Случалось, что человек чиркал спичкой для запуска горелки и происходил взрыв скопившегося газа. Человек либо погибал, либо, что реже, получал множественные ожоги.

Если же уйти из погреба, где стоит функционирующая горелка, она может потухнуть из-за нехватки кислорода. Выходящий газ заполнит помещение, и, когда хозяин зайдет в погреб для проверки, он может очень быстро задохнуться.

«Будьте внимательны! Использование природного сжиженного газа в закрытых непроветриваемых помещениях, тем более в погребе, запрещено! Малейшее пренебрежение требованиями пожарной безопасности может привести к потере имущества, травмам, летальному исходу», - предупреждают спасатели.

В случае обнаружения задымления или пожара следует звонить по телефонам пожарной охраны: 01 (со стационарного телефона), 112, 101 (с мобильного).