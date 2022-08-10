Общество

В 2023 году на ремонт дорог в Заречном выделят 89 млн рублей

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Стали известны участки улично-дорожной сети Заречного, которые планируется отремонтировать в 2023 году.

В частности, в перечень вошли три объекта в 132-м квартале: проезд Руднева, улицы Адмирала Макарова и Моховая.

В центре отремонтируют проспект Мира от улицы Строителей до КПП, проспект 30-летия Победы от Светлой до Заречной, а также дорогу, проходящую вдоль ТЦ «Универмаг» от улицы Ленина до Светлой.

Уже готова проектно-сметная документация, проведена экспертиза, заключены контракты на ремонт асфальтового покрытия.

«Объем финансирования на следующий год увеличен более чем в два раза. В этом году на ремонт дорог было выделено 40 млн рублей, а в 2023-м на эти цели направлено 89 млн рублей», - сообщает портал «Заречье сегодня».

По словам заместителя главы администрации Заречного Сергея Воронянского, при определении приоритетности объектов используется план ремонта, основанный на пятилетних интервалах. Так как износ дорог везде разный, окончательное решение будет приниматься по результатам инструментальной диагностики. В первоочередном порядке предполагается приводить в порядок дороги, находящиеся в ненормативном состоянии.

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Источник — фото pixabay.com
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