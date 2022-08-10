Общество

Специалисты «Т Плюс» переложили около 400 метров трубы на Московской

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Уже в ближайшее время ограждение на улице Московской уберут, а о месте проведения капитальной замены участка тепловых сетей будет напоминать свежий слой асфальта на проезжей части. Это один из трех масштабных объектов компании ПАО «Т Плюс», который этим летом получил путевку в будущее. Переложили около 400 метров магистральной трубы, установили новое запорное оборудование в теплокамере.

«Мы перекладываем, потому что ее состояние достаточно ветхое. В летний период она несет связующую нагрузку между пензенской ТЭЦ-1 и вторым микрорайоном (то есть Южной Поляной). В перспективе мы планируем перевести часть нагрузки с пензенской ТЭЦ-2 на ТЭЦ-1, но для этого магистраль должна быть в хорошем состоянии», - пояснил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

Помимо участка на Московской, на улицах Чехова, Комсомольской проводят капитальные работы. На Мебельной и Краснова меняют внутриквартальные сети. Их процент износа в некоторых районах высокий.

«В этом году у нас будет израсходовано 1 млрд 650 млн рублей, в том числе из них 800 млн рублей из фонда национального благосостояния, направленных на реконструкцию 25 километров квартальных сетей и 19 тепловых пунктов», - сообщил Сергей Мишанин.

Практически бесшумно работает оборудование внутри центрального теплопункта на улице Бекешской. Его модернизировали в прошлом году. Теперь необходимости в круглосуточном дежурстве сотрудников там нет.

«Полностью автоматизирован, что позволяет не только доставлять потребителю качественный теплоноситель, но и, с нашей точки зрения, это хорошее подспорье для снижения тепловых потерь», - подчеркнул Сергей Мишанин.

Что же касается внешнего вида ЦТП, то с этого года их будут оформлять в корпоративных цветах ПАО «Т Плюс».

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