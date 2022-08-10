Общество

Пенза приняла всероссийские соревнования учащихся по триатлону

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На «Чистых прудах» состоялась Всероссийская летняя спартакиада учащихся по триатлону. Пенза благодаря хорошей специализированной трассе получила право в очередной раз принимать соревнования высокого уровня.

«У нас 17 регионов, все перечислять не буду, долго. 39 юношей и 28 девушек (девушки уже отстартовали). Были отборочные соревнования всероссийские, где лучшие из регионов отобрались в количестве не больше трех девушек и трех юношей. Здесь, на финальных соревнованиях, они встретились», - сообщил главный судья соревнований Андрей Гудалов.

Первый этап состязаний водный. Затем без перерыва на отдых спортсменки сели на велосипеды, на которых нужно было преодолеть под палящим солнцем четыре круга - несколько километров испытаний.

Третья часть триатлона - бег. Многие участницы отметили, что трасса современная, но сложная из-за участка с подъемом. И вот долгожданный финиш. Первой прибежала Дарья Захарова из Волгограда.

«Наверное, самое сложное - вело. Из-за того, что маленькая, в ногах мало силы, тяжело в горку ехать», - рассказала победительница соревнований Дарья Захарова.

Серебро взяла Софья Тихонова из Красноярского края. Вслед за ней прибежала к финишу пензенская спортсменка Анастасия Носкова.

«Все девочки почти одного уровня, при этом у кого-то бег сильнее. Сначала мы приехали все вместе, а потом кто-то убежал, а кто-то нет», - пояснила бронзовая призерка соревнований Анастасия Носкова.

Не все добрались до конца дистанции. Одной из участниц понадобилась медицинская помощь. На этот случай на соревнованиях дежурила скорая.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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