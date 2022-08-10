«МИРовая выгода» на покупку квартир в комплексах ГК «Территория жизни»

10.08.2022 | 11:57

10 августа стартует новая программа лояльности от крупнейшего застройщика Пензенской области - группы компаний «Территория жизни». Владельцы банковских карт с российской платежной системой «МИР» смогут получить дополнительную выгоду при покупке квартиры в комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия». Речь пойдет о преимуществах программы лояльности «МИРовая выгода» *.

1. Подробнее о жилых комплексах.

ЖК «Арбековская застава» - динамично развивающийся микрорайон, где проживает много молодых семей, развита инфраструктура, хорошая транспортная доступность, все близко: магазины, парковая аллея и пешеходный бульвар, детские сады и школа.

ЖК «Лугометрия» - уникальный для Пензы проект с концепцией «Жилая природа», расположенный в черте города в окружении природных ландшафтов. Проект реализуется в рамках комплексного развития территории (КРТ): 21 дом переменной этажности, собственная школа и два детских сада, более 18 тысяч жителей.

Все кварталы «Лугометрии» имеют выход к центральному пешеходному бульвару, в уютных дворах без машин - классические зоны отдыха, детские игровые площадки, комбинированные спортивные площадки.

2. Для покупателей.

Тем, кто хотел бы сразу заехать в готовое жилье, воспользовавшись выгодными условиями программы, доступны квартиры в сданных в эксплуатацию домах ЖК «Арбековская застава». Например, в Доме у школы и в строениях 15а и 15Б рядом с парковой аллеей.

Тем, кто хочет выгодно инвестировать, предлагаются квартиры на этапе строительства в ЖК «Лугометрия» - выбрать их можно здесь.

3. Особенности квартир.

В домах - продуманные планировки квартир классического и евроформата. Есть возможность выбора предчистовой или чистовой отделки, широкие окна увеличенного размера.

Чистовая отделка Smart Pro - это обои под покраску, натяжные потолки, плитка и ламинат, полностью укомплектованный санузел и стиральная машина. А в чистовую отделку «Все включено!» (ЖК «Лугометрия») помимо этого входит кухонный гарнитур и встроенная бытовая техника.

4. Программа лояльности.

В рамках программы лояльности покупатель получает выгоду в размере 5% от стоимости приобретаемого жилья. Достаточно просто предъявить карту «МИР» при оформлении сделки - это будет являться основанием для предоставления скидки.

«Нашим клиентам будет приятно получить дополнительный бонус, выгоду, имея банковскую карту с платежной системой «МИР». Это отличное предложение на рынке. Очень важно, что скидка суммируется с действующей акцией «Квартира дня», таким образом, увеличится и максимальный размер выгоды», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Застройщик работает с ведущими банками страны в рамках реализации государственных ипотечных программ.

«Приобретение жилья доступно в ипотеку с господдержкой и субсидированием от застройщика по комфортным ставкам, а это дополнительная экономия для покупателя, так как часть выплачиваемых процентов компенсирует застройщик. Для каждого клиента мы проводим индивидуальные консультации по ипотеке и производим расчет платежей», - отметила ипотечный брокер ГК «Территория жизни» Евгения Федяшова.

ГК «Территория жизни» всегда предлагает покупателям возможность выбора, оптимальные условия и услуги, которые в удобной форме представлены на сайте компании.

Узнать все подробности об акции можно, записавшись на консультацию и визит в офис по телефону 8 (8412) 203-000.

Посещение офисов продаж можно сочетать с прогулкой по жилому комплексу - например, по парковой аллее в «Арбековской заставе», а также с участием в ярких летних мероприятиях от «Территории жизни», расписание которых представлено на сайте events.trzh.ru.

Можно также посетить шоурумы и ознакомиться с образцами квартир с отделкой. Офисы работают с 9:00 до 21:00 как в будни, так и в выходные. Адреса: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29; г. Пенза, ул. Ульяновская, 91а.

* Название рекламной акции «МИРовая выгода» - всем держателям банковских карт с платежной системой «МИР» при покупке квартиры в жилом комплексе «Арбековская застава» и жилом комплексе «Лугометрия» предоставляется скидка в размере 5% от стоимости приобретаемого жилья. Суммируется с акциями: «Честное субсидирование», «Квартира дня». Не суммируется с акциями «Социальная программа», «Портфель выгод». Сумма выгод не может превышать 10% от стоимости приобретаемой квартиры.

В ЖК «Арбековская застава» в акции участвуют строения 15а, 15Б, расположенные по адресу: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 29, 31. В ЖК «Лугометрия» в акции участвуют строения 15, 16, расположенные по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 5». Проектные декларации размещены на сайте https://наш.дом.рф. Не распространяется на покупку коммерческой недвижимости. Срок действия акции - с 10.08.2022 по 15.09.2022. Подробности по телефону +7(8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф.