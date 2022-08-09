Общество

Ремонт школы № 52: отставание от графика связали с задержкой авансов

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Управление образования Пензы несвоевременно авансировало работы по капитальному ремонту школы № 52. Так считает прокуратура Октябрьского района.

С 29 марта 2022 года ростовская компания «Капитал строй» трудится на объекте по муниципальному контракту. До 15 августа необходимо отремонтировать фасады, входные группы, кровлю, инженерные системы.

«По состоянию на 5 августа выявлено отставание от графика выполнения работ по устройству фасада, ремонту кровли, а также проведению опрессовки отопления. В связи с имеющимися рисками срыва образовательного процесса директор СОШ № 52 и руководитель ООО «Капитал строй» предостережены прокурором района о недопустимости нарушений федерального законодательства и о возможности привлечения к установленной законом ответственности в случае нарушения», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Представление, внесенное в городское управление образование, сейчас находится на рассмотрении.

О необходимости ускориться ранее говорили и сотрудники администрации Пензы, выезжавшие на объект. Тогда уточнялось, что отставание от графиков связано в том числе с несвоевременной поставкой материалов.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Управление образования Пензы несвоевременно авансировало работы по капитальному ремонту школы № 52. Так считает прокуратура Октябрьского района.
Выходит вот в чём причина.

penzainform.ru писал(a):

О необходимости ускориться ранее говорили и сотрудники администрации Пензы, выезжавшие на объект. Тогда уточнялось, что отставание от графиков связано в том числе с несвоевременной поставкой материалов.
А это выходит ложь.

Гость||

Родителей подключайте к ремонту школы!

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