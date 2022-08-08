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Общество

В Заречном нуждающимся помогут с покупкой школьной формы

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В Заречном в рамках акции «Собери ребенка в школу» помогут 400 малообеспеченным, попавшим в трудную ситуацию семьям, в которых воспитывается более 550 детей.

Как пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника департамента соцразвития города, им выдадут бесплатные сертификаты на покупку школьной или спортивной формы, обуви, канцтоваров, ранцев.

Желающим стать участниками акции нужно обратиться в департамент. Специалисты проанализируют ситуацию каждой семьи и примут решение, какую помощь можно оказать.

Акция «Собери ребенка в школу» стартовала в регионе 1 августа. Предполагается, что в помощи нуждаются около 5 000 пензенских семей и к 1 сентября необходимо подготовить более 8 000 ребят школьного возраста.

Реестр семей, которым требуется помощь, по словам министра труда, социальной защиты и демографии области Алексей Качана, уже составлен.

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Гость||

Вот молодцы,а в Пензе обносками одаривали к школе через собес...

Гость||

А зачем эта недоформа нужна?

Имя: Гость
Комментарий:

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