В Пензенской области ждут жару до 33 градусов

08.08.2022 | 17:20

В Пензенской области во вторник, 9 августа, прогнозируется жаркая погода. Столбик термометра поднимется до +32…+33 градусов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по области сообщили, что ожидается переменная облачность, северо-восточный ветер 6-11 м/с. Ночью температура опустится до +12…+17 градусов.

Существенных осадков синоптики не обещают.

Согласно прогнозу пензенского гидрометцетра, 10 августа жара не спадет. Днем воздух прогреется до +30…+32, ночью температура опустится до +15…+17 градусов. Прогнозируется переменная облачность без осадков.

11 августа вероятно понижение дневной температуры до +27…+29 градусов, небольшой дождь. В целом же ждать заметного похолодания до конца недели не стоит.